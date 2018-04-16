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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkemeye heyeti, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına, iki tutuklu sanığının ise tahliyesine hükmetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı.

Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ekrem Baran ve Ömer Bayraktar'ın tutuklu kaldıkları süre zarfını göz önünde bulundurarak tahliyelerine, tutuksuz sanık Fırat Mercan'a uygulanan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 27 Ağustos'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Kripto Tekirdağ yapılanma

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