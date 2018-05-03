HABER

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 08:41 | Son Güncelleme

Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TSK'de sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Konya Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Konya merkezli 34 il kripto örgüt üyesi yakalama kararı

En Çok Okunan Haberler

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.