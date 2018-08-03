FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Eskişehir, Burdur, Tunceli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda subay, astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilenlerden oluşan 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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