HABER

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden 150'si yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek.

Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!
'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

Ardahan'daki kazıda bulunan Rus yarbay Karl Karloviç iki ülke arasında krize neden oldu

Ardahan'daki kazıda bulunan Rus yarbay Karl Karloviç iki ülke arasında krize neden oldu

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.