HABER

FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Örgüt yöneticisi veya üyesi olduğu iddia edilen 6'sı tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" kapsamında 6'sı tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Öğüdücü, Özcan Okçuoğlu, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru, Ertuğrul Murat, Cafer Gürpınar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya eklenen evraklara ilişkin söz verilen sanıklar ve avukatları aleyhlerine olan tespitleri reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için gelecek celseye kadar süre istedi.

Tutuklu sanıklar uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliyelerini, tutuksuz sanıklar da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına süre verilmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya, 9 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.