KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" kapsamında 6'sı tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Öğüdücü, Özcan Okçuoğlu, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru, Ertuğrul Murat, Cafer Gürpınar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada, dosyaya eklenen evraklara ilişkin söz verilen sanıklar ve avukatları aleyhlerine olan tespitleri reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için gelecek celseye kadar süre istedi.
Tutuklu sanıklar uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliyelerini, tutuksuz sanıklar da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına süre verilmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
- İddianameden
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya, 9 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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