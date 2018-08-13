KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi" yapılanmasına ilişkin görülen 14 sanıklı davada 12 sanık, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Öğüdücü, Özcan Okçuoğlu, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru ve Cafer Gürpınar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması sorumlusu olduğu iddiasıyla Mehmet Öğüdücü ile ikinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle Özcan Okçuoğlu hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar ay, diğer sanıklar Cafer Gürpınar, Abdullah Usta, Şenol Şenyurt, Hasan Basri Özüdoğru, İbrahim Kasımoğlu, Recep Talha Küyük, Ertuğrul Murat, İbrahim Çimentepe, Şaban Koçal, Ahmet Özkul, A.Z. ve Y.Ö, hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istedi.