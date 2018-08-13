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FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'de görülen 14 sanıklı davada 12 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi - Bir sanığın beraatına, Etkin Pişmanlıktan yararlanan bir sanığın cezası için hükmün geri bırakılmasına hükmedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi" yapılanmasına ilişkin görülen 14 sanıklı davada 12 sanık, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Öğüdücü, Özcan Okçuoğlu, Abdullah Usta, Hasan Basri Özüdoğru ve Cafer Gürpınar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması sorumlusu olduğu iddiasıyla Mehmet Öğüdücü ile ikinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle Özcan Okçuoğlu hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar ay, diğer sanıklar Cafer Gürpınar, Abdullah Usta, Şenol Şenyurt, Hasan Basri Özüdoğru, İbrahim Kasımoğlu, Recep Talha Küyük, Ertuğrul Murat, İbrahim Çimentepe, Şaban Koçal, Ahmet Özkul, A.Z. ve Y.Ö, hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istedi.

Müdahil TÜBİTAK avukatı Çiğdem Doğrul da sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Verilen ara sonrası karar açıklandı. Sanıklardan Mehmet Öğüdücü'ye 10 yıl, Özcan Okçuoğlu'na 8 yıl 9 ay, Cafer Gürpınar, Abdullah Usta ve Hasan Basri Özüdoğru 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı bu kişilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar Şenol Şenyurt'u 3 yıl 9 ay, Ahmet Özkul, Ertuğrul Murat, İbrahim Çimentepe, İbrahim Kasımoğlu, Recep Talha Küyük'ü 6 yıl 10 ay 15'şer gün hapis cezasına çarptıran heyet, bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Y.Ö'ye 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dolayı cezalandırılması istenen A.Z'nin ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından beraatına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Ş.K'nın dosyasını, yargılama sürecinde avukat tayin etmediği gerekçesiyle ayıran mahkeme heyeti, sanığa, avukat tayin etmesi ve esas ilişkin savunma yapması için süre verilmesine karar verdi.

Bu arada davada yargılanan 3 sanığın dosyalarının, bu davadan ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
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