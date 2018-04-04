Tabanca'nın örgüt içinde özel işlerle ilgilendiğini belirten gizli tanık, "Özel büyüler ve değişik sihirler yapan birisidir. Bize 8 ay boyunca yaptığı toplantılarda, Fetullah Gülen'in yaptığı işleri, örgütün yapısını ve faaliyetlerini detaylı anlattı. Samanyolu TV'deki dizilerle verilen gizli mesajları detaylı şekilde anlattı." dedi.

Gizli tanık "Zaman", Tabanca'nın örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile 1970'li yıllarda üniversitede okurken tanıştığını, Buca'da örgütün ilk evlerinde kaldığını, Gülen'in ilk talebelerinden olduğunu belirterek, Tabanca'nın Gülen'in özel seçtiği "mahremin mahremi" olarak nitelendirdiği imamlardan olduğunu söyledi.

Gizli Tanık, 2010 yılında sözde "Ege Bölgesi'nin büyük imamlarının" katıldığı mahrem bir toplantıda ses kaydı yaptığını ve muhafaza ettiğini, soruşturma çerçevesinde başsavcılığa verdiğini ifade ederek, Tabanca'nın toplantılarda "devletin içerisinde özel bir yapının olduğunu" söylediğini belirtti.

- Diziler yoluyla darbe mesajı

Tabanca'nın cinlerle istihbarat topladığını iddia ettiğini aktaran tanık, şunları anlattı:

"Tabanca'nın anlattığına göre Fetullah Gülen 1984'te darbenin nasıl yapılacağını anlatmış. Tabanca bize sohbette 'Ahir zamanda Yecüc ve Mecüc yeryüzünü istila edecektir. Bu istilaya karşı yeryüzünde sıkıştırılan Müslümanlar Hur Dağı'na kaçacaklar. Sonra Cenab-ı Hakk, gökten göndereceği kartalların atacağı taşlarla yeryüzündeki Yecüc ve Mecüc'ü helak edecek. Gökteki kartallar bildiğiniz kartallar değildir. O ordumuzun hava gücüdür, bu hadiseler de çok etkilidir ve temizlik yapacak. Bir gün gelecek kahraman ordu dizgini eline alacak.' ifadelerini kullandı. Tabanca Gülen'in en mahrem 40 talebesinden birisidir. Bu talebelerdeki bilgiler dışarı sızdığında talebeler infaz edilecek kadar önemli bilgilerdir. "