İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tabanca ile avukatı katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kaydedilen duruşmada Tabanca'nın yaşadığı sitede kapıcı olarak çalışan S.G. tanık olarak ifade verdi.
S.G, Tabanca ile 2005 yılında kapıcı olarak çalışmaya başladığı sitede tanıştığını, o tarihten sonra Tabanca'yı ziyarete çok kişinin geldiğini söyledi.
Ziyaretçilerin genellikle cuma günleri geldiğini belirten S.G, "Tabanca'yı ziyarete gelenler çok oluyordu. Hatta yurt dışından bile 15-20 kişilik gruplar halinde gelenler vardı. Her cuma ziyaretçisi vardı. 3 yıl boyunca ziyaretler sürdü. Bu süre boyunca kendisini ziyarete gelenlerle toplantılar yapıldığını biliyorum." dedi.
Tutuklu sanık Tabanca ise sevilen ve sayılan bir kişi olduğu için dini sohbetlere davet edildiğini ileri sürerek, "Daha önce de beyan ettim. Darbeyle bağlantım yok. Terör örgütü üyesi değilim. Talebelik yıllarımda Fetullah Gülen bana sahip çıktı, sevgi ve sempatim oluştu. Çocuğum rahatsız. Ailemin bana ihtiyacı var, ayrıca kendim de rahatsızım tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Savcı mütalaasında, sanığın 2010 yılında verdiği vaazlarla "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ve ByLock kullandığının tespit edilmesi, tanık beyanları neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu niteliğinde deliller bulunması nedeniyle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin de devamını istedi. Savcı, sanığın örgüt yöneticisi olduğuna dair ise dosyada delil bulunmadığından beraati yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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- Olay
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniliyor.
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