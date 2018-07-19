İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tabanca ile avukatı katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kaydedilen duruşmada Tabanca'nın yaşadığı sitede kapıcı olarak çalışan S.G. tanık olarak ifade verdi.

S.G, Tabanca ile 2005 yılında kapıcı olarak çalışmaya başladığı sitede tanıştığını, o tarihten sonra Tabanca'yı ziyarete çok kişinin geldiğini söyledi.

Ziyaretçilerin genellikle cuma günleri geldiğini belirten S.G, "Tabanca'yı ziyarete gelenler çok oluyordu. Hatta yurt dışından bile 15-20 kişilik gruplar halinde gelenler vardı. Her cuma ziyaretçisi vardı. 3 yıl boyunca ziyaretler sürdü. Bu süre boyunca kendisini ziyarete gelenlerle toplantılar yapıldığını biliyorum." dedi.

Tutuklu sanık Tabanca ise sevilen ve sayılan bir kişi olduğu için dini sohbetlere davet edildiğini ileri sürerek, "Daha önce de beyan ettim. Darbeyle bağlantım yok. Terör örgütü üyesi değilim. Talebelik yıllarımda Fetullah Gülen bana sahip çıktı, sevgi ve sempatim oluştu. Çocuğum rahatsız. Ailemin bana ihtiyacı var, ayrıca kendim de rahatsızım tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.