Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla tutuklanan eski polis hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Adana Cumhuriyet Savcılığınca, FETÖ şüphelisi eski polis Mehmet Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, Arslan hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Arslan'ın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısı içinde "mahrem imam" olarak bilinen konumda faaliyette bulunduğu, "Metin" kod adını kullandığı kaydedilerek, şüphelinin örgütteki görevinin "ün-öğretmen" olarak belirtildiği, "ün" tabirinin akademi mezunu polis amirleri sorumlusu, "öğretmen" tabirinin ise örgüt üyesi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli ile birebir ilgilenen, örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imam anlamına geldiği bildirildi.
Şüphelinin örgüt yöneticisi ve ByLock programı kullanıcısı olduğu, hakkında "sohbet abiliği ve komiser yardımcılığı sınav sorularını verdiği" yönünde tanık beyanlarının bulunduğu ifade edilen iddianemede, eski polisin "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılması istendi.
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