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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında 8 tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Akyürek, eski emniyet müdürleri Yılmazer ile Atayün'ün de aralarında bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın tahliyesine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 41'i tutuklu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın tahliyesine hükmetti.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 210 kişinin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların birleşen dosyalara karşı beyanlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Salim Doğan Zengin, Doğan Tombul, Bayram Ali Devecioğlu, Tülay Çebi Üçgül, Murat Ahmetoğlu, Mehmet Dündar, Murat Akkul ve Yasin Köse'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. Heyet, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkma yasağı ve kolluğa imza verme zorunluluğu getirdi.

Dava, 19-20 Eylül 2018'e ertelendi.
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- Davanın geçmişi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski Emniyet Müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında yer aldığı, çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleşmesiyle dosyada sanık sayısı 210'a yükseldi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY VIP dinleme

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