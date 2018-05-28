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FETÖ'nün yabancı öğrenci tuzağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Uşak'taki FETÖ/PDY soruşturmasında FETÖ üyelerinin, yurt dışından üniversite eğitimi vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu öğrencilerin telefonlarına şifreli haberleşme programı "ByLock" yükledikleri, öğrenciler adına aldırdıkları ikinci cep telefonu hatlarına el koyup farklı illerdeki örgüt üyelerine dağıtarak örgütsel çalışma yürüttükleri ortaya çıkarıldı - Soruşturma kapsamında 2 yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı, 14 öğrenciye ikinci bir telefon hattı aldırıldığı, bu hatların örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı belirlendi

SONER KILINÇ - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün yurt dışından üniversite eğitimi vaadiyle getirdiği yabancı uyruklu öğrencilerin telefonlarına şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediği ortaya çıkarıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla örgüt üyelerinin yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili sinsi planları ortaya çıktı.

FETÖ üyelerinin çok sayıda ülkede tanınmış ve kariyer sahibi ailelerin çocuklarını üniversite eğitimi vaadiyle kandırdıkları, Türkiye'ye getirilen öğrencilerin İstanbul'da örgüte ait yurt ve evlerde misafir edildikleri, 6 ay süreyle dil eğitimi verildikten sonra üniversite sınavına giren öğrencilerin okul tercihlerinin dahi örgüt üyeleri tarafından yapılarak Türkiye'deki çeşitli üniversitelere dağıtıldıkları belirlendi.

Üniversite eğitimi için gittikleri şehirlerde FETÖ'nün yabancı öğrencilerden sorumlu hususileri tarafından karşılanan ve gelir gelmez ikinci bir cep telefonu hattı almaları istenen yabancı uyruklu öğrencilerin zamanla örgüte sempati duymalarının sağlandığı ve örgüt için çalışma yapmalarının istendiği, soruşturmada tespit edildi.

- Telefon hatlarına el konuldu

FETÖ üyelerinin, yabancı öğrenciler adına aldırdığı ikinci cep telefonu hatlarına el koyduğu, bu hatları farklı illerdeki önemli örgüt üyelerine dağıttıkları ve telefon hatları üzerinden örgütsel çalışma yürüttükleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında Uşak'ta 14 yabancı uyruklu öğrenci adına alınmış telefon hatlarının Türkiye'nin değişik noktalarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği ortaya çıktı.

Bazı yabancı öğrencilerin kullandıkları telefonlara kendi istekleriyle şifreli haberleşme programı "ByLock" yükledikleri, bu öğrencilerin program üzerinden diğer örgüt üyeleriyle konuşma yaptıkları da belirlendi.

Soruşturma kapsamında biri Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu olmak üzere 2 yabancı uyruklu öğrenci tutuklanırken ikinci telefon hatları örgüt tarafından kullanılan 14 yabancı uyruklu öğrenciyle ilgili adli işlem yapıldı.

Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün bu yolla binlerce yabancı uyruklu öğrenciyi tuzağa düşürdüğünün, genellikle "ekonomi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi" gibi alanlarda eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerden üniversiteyi tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde örgüt adına faaliyette bulunmalarının istendiğinin altını çizdi.

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ByLock çin FETÖ PDY Yabancı Öğrenci

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