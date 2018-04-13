HABER

FETÖ'nün yeni haberleşme programı tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı FETÖ üyelerinin cep telefonlarına indirilebilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programını kullandığı ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı örgüt mensuplarının, cep telefonlarına indirilebilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programını kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi.

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Bu arada, E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kriptografik haberleşme

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı

Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı

Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.