FETÖ'nün yeni merkezi Almanya

BERLİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Almanya'yı yeni merkez yapma konusunda çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

Darbe girişiminden sorumlu olduğu şüphesiyle Türkiye'de aranan pek çok FETÖ'cünün Almanya'ya kaçtığı, kendi üyeleri tarafından Alman medyasına verilen demeçlerde teyit ediliyor.

Kırmızı listede arananlar arasındaki FETÖ'nün üst düzey kadrosunda olduğu iddia edilen isimlerden Abdullah Aymaz ve Mehmet Ali Şengül gibi isimlerin Almanya'da bulunduğu biliniyor.

Alman basınında, darbe girişimi sonrasında Almanya'ya kaçan yaklaşık 14 bin örgüt üyesinin, ülkedeki FETÖ yapılanması tarafından korunduğu haberleri yer alıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, darbe girişiminden sonra bu yılın haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu.

Bunların yarısına iltica hakkı tanınması, FETÖ'nün Almanya'yı yeni merkez olarak kabul ettiğini ortaya koyuyor.