FETÖ/PDY çatı davası

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasına, sanıklar ve avukatların, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlarının dinlenilmesiyle devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın öğleden sonraki bölümünde, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını dinlemeye başladı.
Sanıklardan İlhan İşbilen'in avukatı Atilla Kart, savcının mütalaasına katılmadıklarını, mütalaanın dosyaya yeni giren ve bugün okunan deliller dahi değerlendirmeden açıklanmasını hukuki bulmadıklarını söyledi.
Kart, "Cumhuriyet savcısı 217 sayfalık mütalaasını açıkladı. Siz sabahtan beri dosyaya giren yeni belgeleri, delilleri okuyorsunuz. Savcı, bu deliller tartışılmadan mütalaasını hazırlamış. Fetullah Gülen, Adil Öksüz, bu davanın sanıkları. Biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Bunların araştırılmasını istemeyen bir güç var. Bizleri de bunlara alet ediyorlar. Maddi gerçeğin araştırılmasından neden kaçınıyoruz? Eksik inceleme yapmış oluyorsunuz. Bugün bir yığın belge okudunuz. Bunlar konuşulmadan, deliller tartışılmadan 217 sayfalık mütalaa ne zaman, nasıl hazırlandı? Bizler 1980, 1990 dönemi yargılamalarını arıyoruz. O yıllarda deliller, itirazlar titizlikle değerlendirilirdi. Biraz hukuki tutarlılık ve ciddiyet istiyoruz." diye konuştu.
Sanık Kazım Avcı'nın avukatı Bülent Teoman Özkan da mütalaanın hazırlanmasında aceleci davranıldığını öne sürerek, "75 sanıklı bir dosyadan bahsediyoruz. Çoğu dışarıda. Burada yedi kişi yargılanıyor. Sanıklar arasındaki bağlantı ortaya konmadan eldeki 7 beyaz saçlı adamın cezalandırılmasıyla bu dava nasıl sonuçlanacak? Bu yedi kişinin cezalandırılmasıyla ne elde edilebilir? Savcı üç ayda bu dosyaya nasıl hakim oldu? Biz mütalaa gibi kararın da hazır olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Aksoy'un avukatı Fuat Aksoy da müvekkilinin suçsuz olduğunu, ortaya konulacak her türlü delili topladıklarını, fakat iddia makamını ikna edemediklerini dile getirdi.
Mütalaaya karşı savunma için ek süre isteyen diğer sanık avukatları da "Usul yerine gelsin diye yargılama yapılıyor. Tiyatral bir oyun sergileniyor." şeklinde eleştiride bulundu.
- "Cemaatlerin yönettiği bir ülkede yaşamak istemem"
Avukatlardan sonra söz alan sanıklardan Alaeddin Kaya, duruşma savcısının mahkemede görevlendirilmesinin ardından üç ay gibi kısa bir sürede mütalaasını açıkladığını belirterek, "Ne diyeyim ki. Sayın savcı üç ayda bu işi çözdü. Üç ayda bu işi çözen savcıyı tebrik etmek istiyorum. 50 yıllık bu pisliği, evet adını koymak istiyorum pislik, üç ayda çözen bu savcı önemli yerlere getirilmeli. Bu dava üç ayda bitirilecek bir şey değil. Ben buradan siyasilere bulaşmadan gitmek istiyorum. Yıllarca bana abi diyenlerin sessizliğini de anlamıyorum. Zamanında tedbir alınsa 100 bin insan tutuklanmayacak, binlerce insan işinden olmayacaktı." şeklinde konuştu.
Sağlık sorunları bulunduğunu, psikolojik olarak yıprandığını ifade eden Kaya, cezaevinde tecrit altında tutulduğunu öne sürdü, bu şartlara daha fazla dayanamayabileceğini dile getirdi.
Üzerine atılı suçlara ilişkin eylemlerin 2000 yılından öncesine ait olduğunu savunan Kaya, yıllar önce kendi imkanlarıyla gittiği Papa ziyaretinin dahi şimdi gündeme getirildiğini ve savcının bunu aleyhinde kullandığını belirtti.
"Cemaatlerin yönettiği bir ülkede yaşamak istemem." ifadesini kullanan Alaeddin Kaya, "Ben kaçmadım, burada kaldım. Yargılanıp aklanmak için burada kaldım. Beraatten başka bir karar beklemiyorum. Ben yüzüne tükürülecek bir adam değilim. Savcının mütalaası beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.
Kaya'nın savunmasının uzaması üzerine mahkeme heyeti, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.
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