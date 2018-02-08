FETÖ/PDY çatı davası

Darbe girişiminden önce açılan aralarında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski milletvekili İlhan İşbilen'in de bulunduğu 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, sanıklar ve avukatların, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlarının dinlenilmesiyle devam edildi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazım Avcı, örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Avcı, "İddianamede bahsedildiğinin aksine, ne müezzinim ne kayyımım ne imamım ne mürşidim ne de kod adım var. 'Kazım Avcı, falanın akrabası' deniyor. Bu gariplerin en büyük günahı Müslümanlıktır. Benim de en büyük günahım akrabalıktır." dedi.

Hiçbir cemaatin devleti yönetmeye talip olmaması gerektiği düşüncesine sahip olduğunu aktaran Avcı, "İlk duruşmalarda söylemiştim, hiçbir cemaatin devleti yönetmesine müsaade edilmemeli. Zaten cemaat mensubu da değilim. Ülkede devletin kurumları var, bunları devlet düşünür. Cemaatler kendi işlerine baksınlar. Siyaset mi yapılacak, parti kurarlar, aday olurlar." şeklinde konuştu.