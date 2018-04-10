FETÖ/PDY çatı davası

FETÖ tarafından "altın nesil" olarak nitelendirilen kişilerden olduğuna dair beyanlar bulunduğunu aktaran sanık Aksoy, örgütün kurulduğu yıllarda İzmir'de bulunmadığını ve FETÖ'ye ait okullarda eğitim görmediğini, "altın nesil" denilen kişilerdeki özellikleri de taşımadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Abdülkadir Aksoy esasa ilişkin savunmasında, FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteryası olmakla suçlandığını, konuyla ilgili dinlenen tanıklar ve sanıkların sekretarya işlerini yapan kişinin firari Cevdet Türkyolu olduğunu söylediğini bildirdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Ali Çelik, Alaeddin Kaya, Abdülkadir Aksoy ve İlhan İşbilen hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Hidayet Karaca ve Sincan Cezaevindeki sanıklar Kazım Avcı ve Dilaver Azim ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla bağlantı kuruldu.

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine devam edildi.

Gülen'in avukatı olmakla suçlandığını da dile getiren Aksoy, Gülen'in sadece Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandığı dönemde avukatlığını yaptığını söyledi. Aksoy, "Ben bunu Gülen'in eski avukatı olarak düzeltmek istiyorum." dedi.

Söz konusu davanın 2008'de sonuçlandığını ve Gülen'in beraat ettiğini belirten Aksoy, bu tarihten sonra Gülen'in avukatlığını üstlenmediğini, FETÖ ile ilişkili başka bir davada da avukatlık görevi yapmadığını beyan etti.

Sanık Aksoy, FETÖ'nün "yargı imamı" olduğu belirtilen firari sanık Ahmet Can'ın yardımcısı olduğuna ilişkin suçlamaların da doğru olmadığını ileri sürdü.

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde yer alması nedeniyle de suçlandığını anlatan Aksoy, üniversitenin yasalara uygun şekilde kurulduğunu, kendisinin de üniversiteyi bünyesinde bulunduran vakıflara üye olduğunu kaydetti.

Söz konusu vakıflardan Temmuz 2013'te ayrıldığını aktaran Aksoy, belirtilen tarihte FETÖ'nün terör örgütü olarak anılmadığını söyledi, Aksoy, "Ne bu vakıflarda yer alırken ne de Fetullah Gülen'in avukatlığını üstlenirken suç işleme kastım olmamıştır." diye konuştu.