FETÖ/PDY çatı davası

Müvekkilinin suç işlemediğini ve sağlık sorunları bulunduğunu anlatan Recep Seyhan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müvekkilinin silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçunu işlediğine ilişkin delil olmadığını ileri süren Seyhan, "Müvekkil iddia edildiği gibi üst düzey yönetici olsaydı, kendisinin de soruşturmadan daha önce haberdar olması ve yurt dışına kaçması gerekirdi." dedi.

Tutuklu diğer sanıklarla bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemi aracılığıyla bağlantı kurulan duruşmada, önce sanıklardan kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın avukatı Recep Seyhan esas hakkında savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Çelik, Alaeddin Kaya, Abdülkadir Aksoy ve sanık avukatları ile bazı müşteki avukatları katıldı.

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine devam edildi.

Avukatının ardından esas hakkındaki savunmasına başlayan Kaya da sağlık sorunları bulunduğunu anlattı.

İddianamede Fetullah Gülen'in evinde kaldığına yer verildiğini belirterek, bu evin Gülen'e değil babasına ait olduğunu ifade eden Alaeddin Kaya, telefonunda ByLock bulunduğunu ancak hiçbir mesaj alışverişinde bulunmadığını savundu.

Kaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu grupla Vatikan'da Papa ile yaptıkları görüşmeye ilişkin ise "Papa'ya gidişim meslek icabıdır. Saddam'a da gitmişimdir." ifadelerini kullandı.

Alaeddin Kaya, Gülen'e ilişkin de "Ben böyle bir insanın peşinden neden gideyim?" diye konuştu.

Dava yarın saat 14.00'e bırakıldı. Duruşmada Kaya'nın esas hakkındaki savunmasına devam etmesi bekleniyor.

- İddianame

Aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 73 kişi hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davada sanıklar, "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin, "hükümeti devirmek, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak" için kurulduğu ifade ediliyor.

Dava devam ederken açılan davaların birleştirilmesiyle sanıklar arasına Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar da girmiş ve toplam sanık sayısı 75 olmuştu.