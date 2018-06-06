FETÖ/PDY çatı davası

Daha önceki celselerde kendisi hakkında beyanda bulunan tanıkların gerçeği söylemediğini ileri süren Karaca, "Hayatında bir kez görmüş insanlar, sırf duyumlarıyla beni terör örgütü üyesi yapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı ceza alırsam, kararın bozulacağını düşünüyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca esasa ilişkin savunmasında, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklandığını, yaptığı işin anayasal düzeni tehdit etmek ve darbe yapmakla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Çelik, Alaeddin Kaya, Abdülkadir Aksoy ve İlhan İşbilen hazır bulundu. İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Hidayet Karaca ve Sincan Cezaevi'ndeki sanıklar Kazım Avcı ve Dilaver Azim ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla bağlantı kuruldu.

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine devam edildi.

Karaca, Samanyolu grubunda çalıştığı dönem, kanaldaki bütün yayınların hukuka uygun olduğunu savunarak, "Hayatımda hep gazetecilik yaptım, hiçbir örgüte üye olmadım." diye konuştu.

Davaya yarın Karaca'nın beyanının dinlenmesiyle devam edilecek.

- İddianame

Aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 73 kişi hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davada sanıklar, "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin, "hükümeti devirmek, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak" için kurulduğu ifade ediliyor.

Dava devam ederken açılan davaların birleştirilmesiyle sanıklar arasına Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar da girmiş ve toplam sanık sayısı 75 olmuştu.

