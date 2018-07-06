HABER

FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi. Diğer sanık Mehmet Ali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi. Diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itiraz ise reddedildi.


PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Bursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmazBursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmaz
Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY Şahabettin Harput

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.