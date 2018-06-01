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FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3 sanıktan ikisine 2 yıl 1 ay ile 10 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3 sanıktan ikisi 2 yıl 1 ay ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Alparslan Tuz, eşi tutuksuz sanık Nurtan Tuz ile tutuksuz sanık Mehmet Arslantaş ve avukatları katıldı.

Sanık Alparslan Tuz, ByLock kullanmadığını belirterek, "ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında çelişkiler var. Böyle bir program hakkında hiçbir bilgim yoktur. Suçsuzum." dedi.

Sanık Nurten Tuz da silahlı terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Arslantaş ise atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan okulda iş bulamadığım için çalışıyordum. Hiçbir zaman okulun asli öğretmeni olmadım. Sigortamın parça parça yatmasından da anlaşılacaktır. FETÖ/PDY üyesi değilim, olmadım, olmayacağım." diye konuştu.

Savcı, sanık Alparslan Tuz'un ByLock programını kullandığını, Bank Asya'ya FETÖ elebaşının talimatıyla para yatırdığını, örgütle sözde eğitim kurumlarında görev yaptığını ve örgüt içi tayine tabi çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, diğer sanıkların yönünde cezalandırmaya yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Tuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Nurten Tuz hakkında ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını uygun gören heyet, Arslantaş hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi .

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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