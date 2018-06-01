FETÖ/PDY davasında karar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3 sanıktan ikisi 2 yıl 1 ay ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Alparslan Tuz, eşi tutuksuz sanık Nurtan Tuz ile tutuksuz sanık Mehmet Arslantaş ve avukatları katıldı.

Sanık Alparslan Tuz, ByLock kullanmadığını belirterek, "ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında çelişkiler var. Böyle bir program hakkında hiçbir bilgim yoktur. Suçsuzum." dedi.

Sanık Nurten Tuz da silahlı terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Arslantaş ise atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan okulda iş bulamadığım için çalışıyordum. Hiçbir zaman okulun asli öğretmeni olmadım. Sigortamın parça parça yatmasından da anlaşılacaktır. FETÖ/PDY üyesi değilim, olmadım, olmayacağım." diye konuştu.

Savcı, sanık Alparslan Tuz'un ByLock programını kullandığını, Bank Asya'ya FETÖ elebaşının talimatıyla para yatırdığını, örgütle sözde eğitim kurumlarında görev yaptığını ve örgüt içi tayine tabi çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.