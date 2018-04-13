FETÖ/PDY sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

"Yurt dışına para aktarmadım.Sosyal medyadan terör örgütünü övmedim. Bu hain terör örgütü insanların önce beynini sonra gönüllerini sonra cebini işgal etmiş daha sonra da yetmezmiş gibi vatanımızı işgale kalkmıştır.Çok pişmanım, pişmanlar pişmanıyım. FETÖ hain bir terör örgütüdür. Fetullah Gülen yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden terörist başıdır. Birçok insanın kanına girmiştir. Katil dolandırıcı ve teröristtir. Başaran yurdunda ve Burç Vural okullarında geniş katılımlı sohbetler yapılırdı. Örgüt elebaşının kitapları okunurdu."

Örgütün mütevelli heyetinde yer almadığını ve yapıya ait şirketlerde ortaklığının bulunmadığını belirten sanık Beluk, şunları kaydetti:

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muammer Beluk, ByLock kullanıcısı olmadığını ve FETÖ terör örgütüne okul ve yurt bağışında bulunmadığını söyledi.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 7'si tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

- "Parayı örgüt elemanları iş yerlerine gelip alırdı"

Sanık Beluk, ramazan ayında iftar için arandıklarını ve 25-30 kişiden oluşan toplantılara katıldıklarını ifade etti.

Bu toplantılardaönce para toplama işleminin olmadığını ve kimin ne kadar vereceğinin not edildiğini bildiren Beluk, şöyle devam etti:

"Daha sonra örgüt elemanlarınca iş yerlerine gelip alınırdı. Toplantılara gelen herkesten para taahhüdü alınırdı. Zaten para alamayacaklarını ve parası olmayanları çağırmazlardı. Hatırladığım kadarıyla toplantılara H.P, H.İ, A.Ö, A.T, M.Y, A.Y, F.A, M.T, İ.O.G, E.D, C.Ş. ve B.A.S. isimli şahıslar katıldı. Ben Fetullah ve onun terör örgütünden kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkemede FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı firari sanık Adil Öksüz'ün Adana'da bulunan Gün Işığı otelinde darbe öncesi toplantı yaptığı iddialarına ilişkin tanıklığına başvurulan otel çalışanı F.T. otelde düzenlenen toplantılara ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.