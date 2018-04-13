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FETÖ/PDY sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan iş adamı 7'si tutuklu 62 sanığın yargılandığı dava da mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Muammer Beluk ve Ali Kazım Başaran'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 7'si tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muammer Beluk, ByLock kullanıcısı olmadığını ve FETÖ terör örgütüne okul ve yurt bağışında bulunmadığını söyledi.

Örgütün mütevelli heyetinde yer almadığını ve yapıya ait şirketlerde ortaklığının bulunmadığını belirten sanık Beluk, şunları kaydetti:

"Yurt dışına para aktarmadım.Sosyal medyadan terör örgütünü övmedim. Bu hain terör örgütü insanların önce beynini sonra gönüllerini sonra cebini işgal etmiş daha sonra da yetmezmiş gibi vatanımızı işgale kalkmıştır.Çok pişmanım, pişmanlar pişmanıyım. FETÖ hain bir terör örgütüdür. Fetullah Gülen yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden terörist başıdır. Birçok insanın kanına girmiştir. Katil dolandırıcı ve teröristtir. Başaran yurdunda ve Burç Vural okullarında geniş katılımlı sohbetler yapılırdı. Örgüt elebaşının kitapları okunurdu."

- "Parayı örgüt elemanları iş yerlerine gelip alırdı"

Sanık Beluk, ramazan ayında iftar için arandıklarını ve 25-30 kişiden oluşan toplantılara katıldıklarını ifade etti.

Bu toplantılardaönce para toplama işleminin olmadığını ve kimin ne kadar vereceğinin not edildiğini bildiren Beluk, şöyle devam etti:

"Daha sonra örgüt elemanlarınca iş yerlerine gelip alınırdı. Toplantılara gelen herkesten para taahhüdü alınırdı. Zaten para alamayacaklarını ve parası olmayanları çağırmazlardı. Hatırladığım kadarıyla toplantılara H.P, H.İ, A.Ö, A.T, M.Y, A.Y, F.A, M.T, İ.O.G, E.D, C.Ş. ve B.A.S. isimli şahıslar katıldı. Ben Fetullah ve onun terör örgütünden kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkemede FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı firari sanık Adil Öksüz'ün Adana'da bulunan Gün Işığı otelinde darbe öncesi toplantı yaptığı iddialarına ilişkin tanıklığına başvurulan otel çalışanı F.T. otelde düzenlenen toplantılara ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşmada değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Muammer Beluk ve Ali Kazım Başaran'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

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