FETÖ/PDY sanığı karı kocaya hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan sanık 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ece, tutuksuz yargılanan eşi Zeynep Ece, yakınları ve avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklardan Hasan Ece, örgüt içinde herhangi bir görev almadığını belirterek, FETÖ'nün sorumlularından olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
Sanık Zeynep Ece de örgüt üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ece'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 8 yıl 1 ay 15 gün, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık kadın hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum