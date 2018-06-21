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FETÖ/PDY sanığı karı kocaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan sanık 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ece, tutuksuz yargılanan eşi Zeynep Ece, yakınları ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Hasan Ece, örgüt içinde herhangi bir görev almadığını belirterek, FETÖ'nün sorumlularından olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Zeynep Ece de örgüt üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ece'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 8 yıl 1 ay 15 gün, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık kadın hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

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