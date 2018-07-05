FETÖ/PDY sorumlusuna hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit B, tutuksuz yargılanan M.Y, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.E, bir dönem örgüt içinde bulunduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanıp devletinin yanında yer aldığını söyledi.

Sanık Halit B'yi de "Cevdet" kod adıyla örgütünün jandarma astsubay veya uzman yapılanmasında tanıdığını öne süren A.E, Antalya'da Halit B. ile örgüt toplantılarına katıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Halit B'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanık M.Y'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu işlediğine yönelik dosyada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmedildi.

