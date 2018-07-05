FETÖ/PDY sorumlusuna hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit B, tutuksuz yargılanan M.Y, yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen A.E, bir dönem örgüt içinde bulunduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanıp devletinin yanında yer aldığını söyledi.
Sanık Halit B'yi de "Cevdet" kod adıyla örgütünün jandarma astsubay veya uzman yapılanmasında tanıdığını öne süren A.E, Antalya'da Halit B. ile örgüt toplantılarına katıldığını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, Halit B'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
Diğer sanık M.Y'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu işlediğine yönelik dosyada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmedildi.
Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Paylaştığı her kare olay yarattı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum