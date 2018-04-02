FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.