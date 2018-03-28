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FETÖ/PDY şüphelisi doktor yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY şüphelisi doktor yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesindeki özel hastanede görevli Nöroloji Uzmanı Metin G, adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması nöroloji uzmanı Samsun

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