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FETÖ/PDY'nin "Adliye imamına" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da örgütün Çorum "Adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün Çorum "Adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Güven ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın ByLock programı kullanıcısı olduğu ve "Oğuz" kod adlıyla daha önce öğretmen olarak görev yaptığı Çorum'da örgütün "Adliye imamı" olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sanık Güven ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek programı kullanmadığını öne sürdü.

Tahliye talebinde bulunan Güven, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Bahsedildiği gibi Çorum'da da bir görevim olmadı." dedi.

Cumhuriyet savcısı da değerlendirmesinde, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Bank Asya'daki hesap hareketliliğinin de dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ karar PDY Şanlıurfa

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