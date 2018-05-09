Mahkeme heyeti, "suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak" tutuklu sanık Mehmet Karataş'ın adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşmada sanık avukatları dün dinlenilen 7 tanığın ifadelerinin ardından savunma yaptı. Sanıkların savunmaların ardından, mahkeme heyeti il dışından gelen bazı avukatların, müvekkillerinin savunmalarını yapmasını istedi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 46 tutuklu, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katılırken, 12 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu 58'i tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Heyet, bazı tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 70 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altı aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

