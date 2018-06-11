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FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu 57'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu 57'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya 30 tutuklu, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katılırken, 7 sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında 44 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istedi.

Sanıklar ve sanık avukatları ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz 26 sanığın dosyasının davadan ayrılmasına karar vererek, diğer sanıkların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 13 Ağustos'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 70 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altı aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz emniyet yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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