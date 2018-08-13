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FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 1 sanığın dosyasını ayırdı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının da bulunduğu 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, 30 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. 6 sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada bazı sanıklar ve avukatları ise son savunmalarını yapmak için ek süre talep etti.

Tutuksuz bir sanığın dosyasının davadan ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 10'u tutuklu 14 sanığın son savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altı aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Batı Karadeniz emniyet yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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