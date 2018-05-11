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FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli operasyonda gözaltına alınan ve örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları belirlenen eski Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ile bir şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ile bir şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde olduğu gerekçesiyle 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Çelik ile bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen bir micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı bilgisine ulaşmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen ve bakanlık onayıyla kamu görevinden uzaklaştırılan 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mayıs'ta Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Aranan 3 kişinin de daha sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Çelik Kocaeli eski emniyet müdürü

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