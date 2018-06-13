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FETÖ/PDY'nin Muğla'daki yeni yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT Bölge Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla FETÖ/PDY'nin kentte yeni yapılanma içinde olduğu tespiti üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Muğla'daki yeni yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğünün belirlenmesi üzerine 6 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.

Firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacının karşılandığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumları iyi olmayan kişilere kopmalarını engellemek amacıyla yardımda bulunulduğu, davaların takip edilerek, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve aileleriyle temas halinde olunmaya çalışıldığı, davaları süren örgüt mensuplarının itirafçı olmalarını engellemek için sanık ve tanıkların ailelerine telkinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 22 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerindeki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde delil niteliğindeki dijital materyaller, sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirilmişti.

FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete ve su dolu kovalara attıkları, bazılarının da telefonlarını formatlamaya çalıştıkları belirlenmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3'ü ise arama kaydının bulunduğu Afyon ve Burdur ekiplerine teslim edilmişti.

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