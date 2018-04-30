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FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:14 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.


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