Çankırı merkezli 7 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 askerden 3'ü tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri emekli 11 subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, Y.D. ve F.Ş. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Şubat'ta Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.