HABER

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri meslekten ihraç edilen 14 asker yakalandı

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen biri meslekten ihraç edilen 14 asker gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri meslekten ihraç edilmiş 13'ü halen görevde askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, albay Ş.A, astsubaylar S.Y, B.D, E,T, A.Y. ile uzman çavuş M.K. Samsun'da, üsteğmen B.B. Mersin'de, astsubay K.B. Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen astsubay F.A. Rize'de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Eski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldıEski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldı
Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
İşte AK Parti'nin seçim manifestosuİşte AK Parti'nin seçim manifestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.