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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 15 askerden 9'u adliyeye gönderildi

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 askerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri daha önce meslekten ihraç edilen 15 askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden astsubay B.D. 11 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, astsubay C.A.U. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılar, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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