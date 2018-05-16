Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan biri meslekten ihraç edilen 15 askerden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri daha önce meslekten ihraç edilen 15 askerden albay Şenol A, astsubaylar Ömer K. ve Kadir B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 4'ü adli kontrol olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.
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