Kars merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle salıverildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Kars'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 9'u sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kars merkezli 12 ilde 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ya da muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alınmıştı.
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