HABER

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonunda 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kars merkezli operasyonda yakalanan 15 askeri personelden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kars merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle salıverildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Kars'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 9'u sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kars merkezli 12 ilde 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ya da muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alınmıştı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Kızılay "Vekaletle kurban kesim kampanyası"nı başlattıKızılay "Vekaletle kurban kesim kampanyası"nı başlattı
Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayıBeyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ Kars TSK

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 ay içerisinde ameliyat olmazsa sonu çok feci!

6 ay içerisinde ameliyat olmazsa sonu çok feci!

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.