"FETÖ'ye dünyanın hiçbir yerinde rahat olmayacak"

TUĞBA YARDIMCI - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin geçmiş yıllarda Afrika'da 10-15 civarındaki büyükelçilik sayısının 42'ye yükseldiğini belirterek, "Bunun bir iki sene içerisinde 48'e çıkması bekleniyor." dedi. TBMM'de son 5 yılı Genel Sekreter olmak üzere toplam 26 yıl görev yaptıktan sonra 2017'de Hartum'a Büyükelçi olarak atanan Neziroğlu, Sudan'da yaptıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sudanlıların Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanılmaz bir sevgi beslediklerini ifade eden Neziroğlu, bu sevgiyi Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde herkese gösterdiklerini de söyledi. Neziroğlu, bu sevginin tarihi temelleri bulunduğunu dile getirerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1900'lerin başına kadar Sudan'da özellikle Mısır üzerinden hüküm sürdüğünü, orada olduğu süre içinde de hiçbir kötü hatıra bulunmadığını aktardı. Aynı dinin yanı sıra iki ülkenin kültürünün de çok yakın olduğuna işaret eden Neziroğlu, etnik olarak da iç içe geçtiğini, dolayısıyla bunun Sudan'ı Türkiye için farklı yapan durumlardan biri olduğunu belirtti.

Neziroğlu, Türkiye'nin Afrika'ya uzun yıllar sırtını döndüğünün altını çizerek, "Yüzümüzü dahi dönmedik, yüzümüzü dönsek belki bir miktar iletişim olurdu, çok daha iyi noktada olurduk ama böyle bir politika oldu. Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanlığı gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde çok yoğun bir Afrika politikası, Afrika açılımı başlattık. Büyükelçilerimizin sayısı 10-15 civarındaydı şu an 42 büyükelçiliğimiz var Afrika'da. Bunun bir iki sene içerisinde 48'e çıkması bekleniyor." diye konuştu. Türkiye'nin genel olarak Afrika'ya, özel olarak da Sudan'a ilgisi olduğunu belirten Neziroğlu, "Türkiye'de gerek kamu kurumlarında, gerek iş adamları arasında, gerekse de sivil toplum kuruluşları arasında bir Sudan farkındalığı oluştu. Herkes Sudan'a gelmek, Sudan için bir şeyler yapmak istiyor. Zemin müsait, dolayısıyla zemin müsaitken bizde orada birşeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. - "Türkiye'nin güçlenmesini, kendi güçlenmeleri olarak görüyorlar" Neziroğlu, bir süre önce Türkiye-Sudan ilişkileri üzerine "Kalplerin Stratejik Ortaklığı" başlıklı makale kaleme aldığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sudan'a Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Bunu başka bazı ülkelerle de imzaladık, biraz ona atfen böyle bir başlık verdim yani bizim ortaklığımız kağıt üzerindeki bir stratejik ortaklık değil, bizim gerçekten kalplerimiz ortak çünkü onlar da Türkiye'yi bir model olarak, Cumhurbaşkanımızı lider olarak görüyorlar. Bunu en alt seviyeden, en üst seviyeye kadar kiminle görüşürseniz görüşün Türkiye sevgisi değişmiyor, çok ciddi bir Türkiye sevgisi ve ciddi bir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisi var. Türkiye'yi umut olarak görüyorlar. Türkiye'nin zaman zaman uluslararası düzene meydan okuması, zaman zaman sesini yükseltmesi, bundan inanılmaz derecede keyif alıyorlar çünkü Afrika'nın üzerinden çok ağır bir sömürgecilik geçti, sadece doğal kaynaklar sömürülmedi, özgüvenleri de yerle bir edildi. Şimdi Türkiye'de o özgüveni görüyorlar ve cesaret buluyorlar. Türkiye'nin güçlenmesini, kendi güçlenmeleri olarak görüyorlar." Türkiye'nin de Sudan'a, "Biz güçlü bir Sudan istiyoruz" mesajı verdiğini vurgulayan Neziroğlu, şöyle devam etti:

"Biz Sudan'ı, herhangi bir devletle rekabet edeceğimiz bir alan olarak görmüyoruz. Başka devletlerden böyle görenler var. Sudan'ı, Türkiye ile rekabet alanı olarak görüyorlar. Mesela biz Sudan'a buğday, mazot yardımı yaptık, bu basında yer aldı. Ben o zaman şu açıklamayı yaptım, 'biz petrol üreten bir ülke değiliz, biz bugüne kadar 15 bin ton mazot yardımı yaptık. Başka ülke 30 bin ton yapsın biz memnun oluruz, teşekkür ederiz. 'Niye o yaptı?' diye söylemeyiz. Sudan'a kimsenin katkı yapmasından biz rahatsızlık duymayız. Bizi farklı yapan, bizim kalplerimizi stratejik ortak yapan bu." Neziroğlu, Sudan'da herhangi bir sorun durumunda ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye'nin, Büyükelçiliğin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve THY gibi çeşitli kurumlarla Sudanlılara hizmet etmeye çalıştığını hatırlatan Neziroğlu, Etiyopya'da ofisi bulunan Anadolu Ajansının şimdi de Sudan'da ofis açacağını dile getirdi. - "Biz ne biliyorsak size öğretmeye hazırız"

Neziroğlu, Türkiye'nin her türlü tecrübesini, bilgi birikimini Sudan'la paylaşmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Bunu onlara söylüyoruz, 'bizim sizden gizlediğimiz birşey yok. Biz ne biliyorsak size öğretmeye hazırız.' Bunu başka hiçbir ülkenin de söyleyeceğini zannetmiyoruz. Kalplerin stratejik ortaklığı bu işte, bu yaklaşım, bu kardeşlik bilinci." dedi. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından siyasi ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmelere ilişkin de bilgi aktaran Neziroğlu, "Ekonomik olarak baktığımızda ilişkilere, iş adamlarımızın geliş gidişlerinde, yatırımlarında, ortaklıklarında ciddi bir farklılık var. Biz bir taraftan siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da insanların gönüllerine hitap etmeye de çalışıyoruz. Onu da sosyal faaliyetler aracılığıyla yapıyoruz." diye konuştu. Neziroğlu, sivil toplum kuruluşları noktasında yaptıkları çalışmaların önemine de değinerek, sanattan spora kadar bir çok alandaki sosyal faaliyetle öğrenciden engelliye, kadınlardan yetimhanelerdeki çocuklara kadar herkese ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk bayrağını gören Sudanlıların sevgilerini ifade ettiklerini aktaran Neziroğlu, bu duyguyu anlatmanın zor olduğunu, yaşamak gerektiğinin altını çizdi. - Sudan'da FETÖ ile mücadele Neziroğlu, Sudan'ın, FETÖ'nün belki de en zayıf yer olduğuna dikkati çekerek, "Biz de çok ciddi bir şekilde FETÖ'ye karşı orada mücadele içerisindeyiz. Türkiye Maarif Vakfı okulları devraldı iki yıl önce. Maarif Vakfı okuluna her ay neredeyse gidiyorum çünkü hedefimiz şu, arkadaşlara şunu söyledim, bizim okulumuz marka olacak, Sudan'daki en iyi okul olacak, Maarif Vakfı okulları içerisinde de örnek bir okul olacak." diye konuştu. FETÖ'nün bir kaç yıl öncesine kadar düzenlediği Türkçe olimpiyatlarını, dünyanın her tarafından gençlere Türkçe öğretmek amacıyla organize ettiğinin düşünüldüğünü vurgulayan Neziroğlu, şunları kaydetti: "Mesela Sudan'daki okulda Türkçe hazırlık yok, Türkçe dersleri son derece sınırlı. Bu bilinmiyor, millet zannediyor ki her tarafta bunlar Türkçe öğretiyorlar. Dolayısıyla İngilizcenin yanında bütün dünya Türkçe konuşacak. Sudan için söyleyeyim, Sudan'da öyle bir şey yok. Sudan'daki okulun eğitimi Arapça ve İngilizce. Türkçe olarak haftada iki, üç saatlik ders. Biz şimdi ders sayısını artırmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanı ile görüştüm, hazırlık sınıfı koyma niyetimiz var. Türk okuluysa orada hazırlık sınıfı olmalı. Terör örgütünün elinden aldıktan sonra okullara talep arttı. Şu anda talebe yetişemiyoruz, sınavla öğrenci alıyoruz. Onlardan çok daha iyi durumda talep."