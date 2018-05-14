ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 17'si tutuklu 24 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan gizli tanık Garson, örgütün veri toplama departmanında görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır ülke genelindeki verileri topladığını anlatan gizli tanık Garson, "Benim dışımda da veri toplama görevinde olanlar vardı. Son verileri 2016 Nisan ayında güncelledik. 4 bin 700 kişinin güncel verilerinin bulunduğu SD kartı Ankara Cumhuriyet Savcılığına teslim ettim. Ben bu 4 bin 700 kişiden 50'sini net olarak tanırım." dedi.

Gizli tanık Garson, örgütün verilere önem verdiğini anatarak "Veri dediğim rapor, örgüte bağlı olanların iletişim bilgileri, T.C. kimlik numaraları, adresleri, hangi görevde oldukları, nereden nereye tayin oldukları ile alakalı bir tablo dökümüdür. Bu veri çalışmaları yeni bir uygulama değildi. 15-20 yıldır bu tarz çalışmaları örgüt uyguluyordu." beyanında bulundu.