BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 17 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir merkez ile Bandırma, Erdek, Bigadiç, Edremit ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Malatya, Elazığ ve Hatay'da 7 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri savcılıkça, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen 2'si meslekten ihraç edilen, 15'i halen görevde olan askeri personel ile "sivil mahrem asker imamı" olarak değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Balıkesir merkezli 11 ilde 7 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.
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