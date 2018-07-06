Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bir emekli tuğgeneral Bodrum'da konakladığı otelde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün sözde imamı ile ankesörlü veya sabit kontörlü hatlardan irtibatı tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin, Bodrum'daki bir otelde konakladığı belirlendi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli Tuğgeneral Ş.Y'yi otelde gözaltına aldı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.
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