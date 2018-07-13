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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

Denizli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13'ü asker 20 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Denizli merkezli İstanbul, Bingöl, Ankara, Van, Artvin, Kocaeli, Balıkesir, Siirt, Ağrı, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere aralarında mahrem imamların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada dijital materyaller ve örgüt üyelerine ait dokümanlar ele geçirildi.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarda ardışık arama yaptıkları belirlenen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör FETÖ Mahrem TELEFON

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