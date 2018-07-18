İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü veya sabit kontörlü hatları kullanan askerlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 221 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, aralarında muvazzafların da bulunduğu 132 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklarken, 84'ünü itirafçı olduğu gerekçesiyle, 5'ini de mevcut delil durumundan adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
Soruşturma kapsamında 256 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 35'ini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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