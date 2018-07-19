Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensupları da bulunuyor.
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