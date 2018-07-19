HABER

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığı bildirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensupları da bulunuyor.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Turkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileriTurkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileri
Bitlis'te 382 polis adayı, yemin ederek diploma aldıBitlis'te 382 polis adayı, yemin ederek diploma aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.