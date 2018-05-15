Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarını sokağa çağırdı. "Suriye ve Türkiye eş zamanlı karışacak" imasında bulunan Gülen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına bel bağladı. Terör elebaşısı, "Aktif sabır' kodu ile provokasyona hazır olun" talimatı verdi. Gülen, Türk halkı ve yöneticilerini müşrik ilan ettiği konuşmasında seçim sürecinde 2 canlı bomba eylemi yapılacağını söyledi. Toplumsal fay hatlarının harekete geçirileceği ve meteor taşları metaforu üzerinden bombardıman tehdidinde bulunan Gülen, "Melhame-i Kübra için herkes bulunduğu yerde üzerine düşeni yapsın” dedi.
KIYAMET SAVAŞINA HAZIR OLUN
DEAŞ'ın Suriye savaşı sürecinde militanlarını motive amaçlı kullandığı Melhame-i Kübra vurgusu Gülen'in son konuşmasında geniş yer buldu. Melhame-i Kübra, Hadis-i Şerif'lerde Müslümanlar ve İslam düşmanları arasında cereyan edecek büyük savaş olma özelliği taşırken Gülen “Büyük savaşa hazır olun” talimatını “Aktif Sabır” tezi üzerinden işledi. Gülen şu ifadeleri kullandı: “Aktif kaydını koyuyorum; arkadaşlar, terminolojiye vakıf olanlar biliyorlar bunu. Durağan bir sabır değil. Hele durun, bekleyin, karışmayın bir şeye! Hayır, öyle değil. Allah sizi hangi konuma itmiş ise, o konumda yapabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir sabırdır. Orada şartlar, neye müsait ise, imkânlar neyi elveriyorsa, onları yaparsınız. Buna da aktif sabır diyoruz. Bunda, bir sabretme sevabı var, bir de aynı zamanda aktivite/aksiyon sevabı var.’’
ERKEN DÖNEM ARZ-I MEVUD
Örgüt elemanlarına yönelik güncel talimatların verildiği son konuşmada dikkat çeken konulardan biri de Musevi asıllı Filozof Tomasso Campenalla tarafından dile getirilen ve erken dönem 'Arz-ı Mevud' terorisi olarak bilinen Güneş Ülkesi Ütopyası oldu. Gülen'in ‘Güneşin çocukları’ olarak nitelediği ve 'yeni bir dünya inşa edecekler' dediği isimlerin ambleminde güneş bulunan güncel partiler olduğu belirtiliyor. Gülen ayrıca, “Fatımîler, orada ona ihanet ettikleri halde, Fatımî kadına karşı sırtını döner; 'Ben, sizi rahatsız ettiysem, bıçaklayabilirsin beni!' der. Kadın, bıçağı kendi bağrına saplar. Sonra o döner, onu tedavi eder’’ sözleri ile son dönem ittifak görüşmelerine dair sıcak değerlendirmelerde bulundu.
TÜYLER ÜRPERTİCİ ÖRNEK
FETÖ liderinin son konuşmasında yer alan bir başka husus ise otoriteye baş kaldırma bahsi üzerinden verilen tüyler ürpertici örnek oldu. Gülen, AK Parti ve MHP ile birlikte Cumhur İttifakı’yla 24 Haziran seçimlerine giden BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu ima ederek ‘biat etmeyen’, ‘otoriteye karşı çıkan’ benzetmeleri üzerinden cinayeti açıklama yoluna gitti. FETÖ elebaşı, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve Haccac, Said Bin Cübeyir örneklerinden hareketle daha büyük kitleleri katletme tehdidinde bulundu. İşte bu tehdit ve cinayete dair sarfedilen sözler: “Biat etmeyen kimselere gelince, Bunların hepsinin yok edilmesi lazım! Irak’a - Irak-ı aceme - ilk defa gittiği zaman demiş ki: ‘Ey ehl-i Irak, ehl-i şikâk, nifak ve mesâvi-i ahlak! İçinizde çok olgunlaşmış kelleler görüyorum; onları almak da bana düşüyor!’ Daha baştan, onlarla ilk karşılaştığı zaman, içinin levsiyâtını bu şekilde onların yüzüne çarpıyor. Ve senelerce o mezâlimi yapıyor orada, onları baskı altına almak istiyor.”
(YeniŞafak)
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