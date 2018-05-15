Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarını sokağa çağırdı. "Suriye ve Türkiye eş zamanlı karışacak" imasında bulunan Gülen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına bel bağladı. Terör elebaşısı, "Aktif sabır' kodu ile provokasyona hazır olun" talimatı verdi. Gülen, Türk halkı ve yöneticilerini müşrik ilan ettiği konuşmasında seçim sürecinde 2 canlı bomba eylemi yapılacağını söyledi. Toplumsal fay hatlarının harekete geçirileceği ve meteor taşları metaforu üzerinden bombardıman tehdidinde bulunan Gülen, "Melhame-i Kübra için herkes bulunduğu yerde üzerine düşeni yapsın” dedi.

KIYAMET SAVAŞINA HAZIR OLUN



DEAŞ'ın Suriye savaşı sürecinde militanlarını motive amaçlı kullandığı Melhame-i Kübra vurgusu Gülen'in son konuşmasında geniş yer buldu. Melhame-i Kübra, Hadis-i Şerif'lerde Müslümanlar ve İslam düşmanları arasında cereyan edecek büyük savaş olma özelliği taşırken Gülen “Büyük savaşa hazır olun” talimatını “Aktif Sabır” tezi üzerinden işledi. Gülen şu ifadeleri kullandı: “Aktif kaydını koyuyorum; arkadaşlar, terminolojiye vakıf olanlar biliyorlar bunu. Durağan bir sabır değil. Hele durun, bekleyin, karışmayın bir şeye! Hayır, öyle değil. Allah sizi hangi konuma itmiş ise, o konumda yapabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir sabırdır. Orada şartlar, neye müsait ise, imkânlar neyi elveriyorsa, onları yaparsınız. Buna da aktif sabır diyoruz. Bunda, bir sabretme sevabı var, bir de aynı zamanda aktivite/aksiyon sevabı var.’’