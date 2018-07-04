Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

"Gülen'in özel doktoru örgüt elebaşının hayatından kesitler anlatıyordu. Doktor, sorduğu sorulara doğru cevap verenlere Gülen'in 'mis kokulu atleti' verileceğini söylüyordu. Sohbetin ardından odadaki masaj koltuğunda oturdum. Bu esnada yanıma gelen 'molla' diye isimlendirilen biri bana, 'Sen orada ne yapıyorsun orası hoca efendimizin yeri, kalk oradan.' dedi.

ABD'ye giderken yanımızda hediye olarak götürdüğümüz baklavaların tadına öncelikle mollalar bakıyordu. 'İçinde bir şey var mı yok mu?' diye kontrol ettikten sonra Gülen'e ikram ediliyordu. 'Neden böyle bir şey yapılıyor?' diye sorduğumuzda, bize 'İçinde zehirli bir şey ya da büyü olabileceği' söylendi. Malikanede kaldığım sürede Gülen ve yakın çevresinin lüks bir hayat içerisinde olduğunu, pahalı otomobillere bindiğini gözlemledim."

HURMAYI ISIRIP FETÖ ÜYESİNE GÖNDERDİ



İtirafçı S.K, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopmaların önlenmesi ve yeni katılan üyelerle çok sıkı bir şekilde irtibatın devam etmesi için Gülen'in bizzat talimat verdiğine dikkati çekti.

Ziyaretinin ramazana denk geldiğini belirten S.K, orada gördüklerini şöyle anlattı:

"Fetullah Gülen orucunu açmak için hurmadan bir miktar ısırdı. Kalanını ise Ankara'da kamu görevinden ihraç edildiği söylenen kişiye 'üzülmesin' diye ulaştırılmak üzere salonda bulunan birine verdiler. Buna çok şaşırdım. Gülen, teravih namazına kalmadı. Namazı 'uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in sağ kolu olduğu söylenen kişi kıldırdı. Namazdan sonra, bizimle gelen bir örgüt mensubu yeni doğan çocuğuna isim konulması için Gülen'den isim almak istediğini belirtti. Uzun Cevdet, şahsa çocuğun anne ve babasının ismini sordu. Şahıs babasının isminin Mehmet, annesinin ise Ayşe olduğunu söyledi. Uzun Cevdet de 'Madem öyle, çocuğun adına da Hatice versinler.' dedi. O esnada Fetullah Gülen tarafından konulduğu söylenen çocuk isimlerinin ne kadar uydurmaca konulduğunu öğrendim."

AA



