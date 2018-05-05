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Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

2012 yılında ABD'ye gidip Fetullah Gülen ile fotoğraf çektiren ve ikindi namazı kılan isimlerden AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti Siirt eski Milletvekili Osman Ören AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in yeniden aday olduğu iddia edildi.

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AK Partili milletvekilleri, 2012’de Boston’da o dönemki adıyla 'Gülen cemaati' olarak bilinen örgüt tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına katılmış, o tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya'ya da giderek Fetullah Gülen ile de görüşmüştü. Birlikte ikindi namazı kılan vekiller, hatıra fotoğrafı da çektirmişti. Ziyarette kadın vekillerin başlarını kapatmaları da dikkat çekmişti.

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Ziyarete giden isimlerden 4'ü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. Pensilvanya'ya giden milletvekillerinden İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer'in AK Parti'den yeniden aday olduğu öğrenildi. Fotoğraftakilerden AK Parti Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı; AK Parti Siirt Eski Milletvekili Arif Demikıran , AK Parti Tokat eski Milletvekili Dilek Yüksel, AK Parti Trabzon eski milletvekili Safiye Seymenoğlu ise adaylık başvurusu yapmadı. Fotoğraftaki bir diğer eski AK Partili milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ SONRASI AKILLARA VEKİLLER GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak “FETÖ’nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır. İmza verenler araştırılsın” sözlerinin ardından akıllara FETÖ ile birlikte fotoğrafı olan milletvekilleri geldi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
uyan eeeyyyy vatandaş bunlar tiyatro oynamaya devam ediyor.Düşünsenize herkes fetöcü akp içinde 1 tane çıkmadı ahahah
işte terör örgütünün siyasi ayağı, cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. sayın bahçelide fotografa bakıp ittifakı tekrar gözden geçirsin, sağa sola bulaşamasın, ortağına baksın.
kadro aynı feto pkk elele haly devam
Bunlar insanların gözünün içine baka baka bunu yapıp millerle alay ederler, bakın görün yine seçilirler çünkü bunlara oy veren kitle cahil eğitimsiz diplomasız. Yarını değil akşam evde yiyeceği makarnayı yakacağı kömürü düşünen bi kitle. Aysun Kayacının dediği gibi bunlara oy verecek insanlarla benim oyum bir mi ?
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