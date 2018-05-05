Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AK Partili milletvekilleri, 2012’de Boston’da o dönemki adıyla 'Gülen cemaati' olarak bilinen örgüt tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına katılmış, o tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya'ya da giderek Fetullah Gülen ile de görüşmüştü. Birlikte ikindi namazı kılan vekiller, hatıra fotoğrafı da çektirmişti. Ziyarette kadın vekillerin başlarını kapatmaları da dikkat çekmişti.

Ziyarete giden isimlerden 4'ü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. Pensilvanya'ya giden milletvekillerinden İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer'in AK Parti'den yeniden aday olduğu öğrenildi. Fotoğraftakilerden AK Parti Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı; AK Parti Siirt Eski Milletvekili Arif Demikıran , AK Parti Tokat eski Milletvekili Dilek Yüksel, AK Parti Trabzon eski milletvekili Safiye Seymenoğlu ise adaylık başvurusu yapmadı. Fotoğraftaki bir diğer eski AK Partili milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ SONRASI AKILLARA VEKİLLER GELDİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak “FETÖ’nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır. İmza verenler araştırılsın” sözlerinin ardından akıllara FETÖ ile birlikte fotoğrafı olan milletvekilleri geldi.

