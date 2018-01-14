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Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması'nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri, ABD'de bulunduğu döneme ilişkin itiraflarda bulundu.

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün faaliyetleri, amaçları, gelirleri, örgüt yapılanması hakkında bilgiler yer aldı.

Eski emniyet amiri E.Ü. ifadesinde, Amerika'da Boston Türk Başkonsolosluğunda çalıştığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye gittiğini ifade etti. Başkonsolosların örgüte ve Fetullah Gülen'e karşı tutumlarını cemaat mensuplarına aktardığını itiraf eden E.Ü, "Ben her başkonsolos değişiminde konsolosun Fetullah Gülen ve cemaatine karşı tutumu ve cemaatin faaliyetlerine yaklaşımı hususunda Nuh G'ye bilgiler aktardım." dedi.

MALİKÂNENİN KOD ADI: YUKARI

E.Ü, örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı malikanenin sıkı korunduğunu aktararak, "ABD Boston şehrinde bulunduğum dönemde Nuh G. isimli sohbet öğretmeninin teklifi ve aracılığıyla 3 kez Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya eyaletindeki malikaneye gittim. Bu yerin cemaat içerisindeki kod ismi 'yukarı' olarak tabir edilirdi. Pensilvanya'daki bu yerleşke bir çiftlik içerisinde ana girişe yakın eski bina, ortada yeni bina, yeni binanın çevresinde ve aşağısında misafirhane olarak kullanılan apartlar vardı. Sohbet öğretmeni Nuh G'nin referansıyla Pensilvanya'ya ilk gidişimde önce New Jersey'e giderek devrem olan ve orada doktora yapan Özcan Ö. ile buluştum. Daha sonra bahse konu malikaneye gittik." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ YAPIYORLARDI"

Pensilvanya'daki FETÖ malikanesinde yaşananlara şahitlik ettiğini söyleyen E.Ü. şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen'in konuşma yaptığı zamanlarda büyük salonda en fazla 20-30 kişi oluyordu, zaten konaklayanların sayısı bu sayıyı geçmiyordu. Malikane içerisinde çeşitli noktalarda güvenlik kameraları bulunuyordu. Burada sabah namazından önce teheccüt namazı, sonra Fetullah Gülen'in katıldığı sabah namazı, sabah namazından sonra Fetullah Gülen'in mescitten ayrılmasından sonra tesbihat yapılıyordu. Saat 09.00 sıralarında büyük salonda Fetullah Gülen'in karşısında hilal şeklinde oturan molla tabir edilen 9-10 kişilik hoca grubu adı altında ayetleri farklı tefsir kitaplarından okuyorlardı. Burada benim anladığım Fetullah Gülen başkanlığındaki molla ekibi tarafından ayetlerin tefsiri üzerinde çalıştığı ve kendilerine göre yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yazma çalışması yapılıyordu."

AA

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