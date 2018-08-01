Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçma girişimleri hızlandı. Ege Denizi'ni veya Kıbrıs üzerinden Akdeniz'i aşarak Yunan adalarına ya da Edirne kara sınırından Balkan ülkelerine kaçmaya çalışan ihanet şebekesi üyelerinin bu girişimleri özellikle son günlerde hız kazandı. Güvenlik kaynakları, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış girişimlerinin artığını belirtirken, sınırı geçmeye çalışan çok sayıda şüpheli yakalandı. Ege Denizi ve Meriç Nehri'ndeki yasa dışı geçişler sırasında ise son 10 günde 5'i çocuk 9 kişi kaçış için kullanılan botların alabora olmasıyla yaşamlarını yitirdi.

İZMİR'DE 7 GÖZALTI



Çorum'da, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ üyesi bir grup, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İzmir'de yakalandı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından 27 Temmuz gecesi Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu "Alo 158 Sahil Güvenlik" ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sahil güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. Kimlik kontrolü ve sorgularının ardından aralarında Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunanların da yer aldığı 7 kişi gözaltına alındı.