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Fetullah Gülen'den kıyamet tarihi

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 09:30 | Son Güncelleme 6 dakika sonra

İzmir'deki FETÖ davasının tutuksuz sanığı eski Teğmen A.O'nun verdiği ifadeye göre, kendisine, örgüt elebaşı Fetullah Gülen 2186 yılında kıyametin kopacağını söylemiş.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, daha önce savunma yapan tutuksuz yargılanan sanık eski teğmen A.O, ek ifade vermek istediğini, geçmişte FETÖ ile bağlantısına ilişkin bazı bilgiler vereceğini söyledi.

A.O, 2004'te ortaokul 7'nci sınıftayken örgütle tanıştığını, "Bilal" kod adlı örgüt mensubunun birkaç hafta kendisiyle ilgilenmesinin ardından "Selim" kod adını kullanan ve aslen Erzurumlu olan Yavuz Aydın isimli kişinin kendisinden sorumlu olduğunu belirterek, gittiği örgüt evinde sürekli ders çalıştıkları ve ibadet ettiklerinden, bunların kendilerine zarar vermeyeceğini düşündüklerini aktardı.

FETÖ mensubu Aydın'ın 7'nci sınıfın yaz tatilinde kendisine askeri liselere gidip gitmeyeceğini sorduğunda, çocukluğundan beri asker olmayı hayal ettiğinden teklife sıcak baktığını anlatan A.O, o zaman örgüt mensuplarının "Askeriyede dini bütün insanları sevmiyorlar, 28 Şubat sürecinde dindar insanlar mağdur edildi" şeklinde sürekli Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) kötülediklerini ve İslam dinini sömürdüklerini ifade etti.

İkiz kardeşi olan M.O'nun da pilot olmak istemesi üzerine örgüte katıldığını anlatan A.O, "FETÖ üyeleri, askeri lise sınavlarına hazırlık sürecinde hepimize birer kod isim verdi. Türkiye'de İslam'ı yaşamayanların ordu içerisinde olduğunu söylediler. 8'inci sınıftayken bana 'Talha', kardeşime 'Ömer', diğer 2 arkadaşa ise 'Ali' ve 'Musab' kod adını verdiler. Bu süreçte ders çalışmak için kamplara katılıyorduk. İddianameden öğrendiğim kadarıyla, örgüt üyesi bazı askerlere sınav soruları veriliyormuş ancak bana askeri lise sınavlarına girerken kimse sınav sorusu vermedi." dedi.

Yazılı sınavda başarılı olmasının ardından "Hamza", "Süleyman" ve "Kenan" kod adlı FETÖ üyelerinin kendilerini mülakata hazırladığını beyan eden A.O, mülakatta da başarılı olmasının ardından İstanbul'daki Deniz Lisesini kazandığını dile getirdi.

"ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANMAK YASAKTI"

Lisedeyken sorumluluğunu üstlenen örgüt mensubu Aydın'ın "Dinden uzaklaşıyorsun" diye örgüt evine çağırdığını, ilk başta 3-5 saat olan görüşmeleri zamanla azalttığını ileri süren A.O, sürekli tedbir uygulayan ve yönlendiren örgütten kopma noktasına geldiğini, lisenin yelken takımında olduğu için "Hafta sonu spor müsabakalarım var" bahanesiyle Aydın'la görüşmek istemediğini öne sürerek, "Yavuz Aydın'la yüz yüze görüşmeyi azaltmıştık ama telefonla görüşüyorduk. Aydın'ı, artık kontörlü telefonların olduğu yerlerden arıyordum. Bana sürekli aynı yerlerden aranmaması için uyarılarda bulunuyorlardı. Benim de çevremde kontörlü telefonla görüşeceğim 3 yer dışında seçeneğim yoktu. Aydın, ankesörlü telefondan aramamı kesinlikle istemiyordu. Çünkü ankesörlü telefonları kullanmak yasaktı." şeklinde beyanda bulundu.

KIYAMETİN 2186'DA KOPACAĞINI SÖYLEMİŞ

Örgütle çocuk yaşta tanıştığından bazı şeyleri sorgulayamadığını ancak yaşı ilerledikçe birçok durumun farkına vardığını, FETÖ'nün sürekli tedbir uygulamasından rahatsız olduğu için örgütten soğuduğunu kaydeden A.O, "Bir gün Yavuz Aydın bana, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 2186 yılında kıyametin kopacağını söylediğini dile getirdi. Ben de 'Gülen bunu nasıl bilebiliyor' diye sorduğumda, Aydın buna cevaben, 'Fetullah Gülen, Allah'ın sevgili bir kulu olduğundan bunu bilir' dedi. Bu cevaptan sonra kandırılmış olabileceğimi düşündüm. Aydın, örgütten kopanlar için de 'Bunlar hizmeti sattılar' tarzında cümle kurduğunu duydum." ifadesini kullandı.

FETÖ ile bağının 2010'dan sonra iyice kopmasının ardından Aydın'ın kendisiyle sık görüşmek istediğini, hatta zaman zaman ailesinin kaldığı eve giderek bilgi aldığını ileri süren A.O, 2014'te teğmen olmasının ardından Aydın'ın irtibat kurmaması için cep telefonu numarasını değiştirdiğini ve yurt dışı görevine gönüllü gittiğini söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerini A.O'ya hatırlatan mahkeme başkanının, "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında daha önce herhangi bir yerde ifade verdin mi" sorusu üzerine A.O, "İlk defa burada ifade verdim. Bu ifadeyi daha önce de vermek istedim ancak asker olan kardeşim FETÖ'den tutuklu olduğundan, annem, "Bir oğlum gitti, sen de gitme" dediği için bu şekilde ifade vermeye korktum. Artık bu yapının çözülmesini istiyorum. Bunun için savunmama ekleme yapmak istedim. Suç işlemediğimi düşünüyorum." diye konuştu.

A.O, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin daha önce verdiği ifadenin arkasında olduğunu belirterek, o gece vatan ve milletine bağlı bir Türk askeri gibi görevini yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.

İddia makamı ise mütalaasında, tahliye talebinde bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, duruşmaya cuma günü devam edilmesini kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Fetullah Gülen FETÖ

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
kıyamet alametleri ve peygamberin hadislerine göre son kıyamete 200 300 bin yıl var muhtemelen gülen akpye bi iyilik düşünüyor ama keşke bunu bu kadar önceden açıklamasanız akp 2018 ide türk milletine zehir edecek demektir
@erkan_1975_bazzz horozun çocukları bu yorumun neyinden rahatsız olmuş şikayet etmişler ne var bu yorumda
Hadi oradan len palavracı,kıyemetin kopacağını sen mi biliyorsun Feto.
Adam kendini son peygamber sanıyor :)
ya sizde şu fetöyü haber yspıyorsunuzya ne diyetim...
KENDİ KIYAMETİN KOPTU inşallah daimi cehennemede ulaşırsın tez vakitte alçak hain.
@akadim_2018 BÜTÜN DİNLER İNSANLARA AYAR VERMEK İÇİN İNSAN TARAFINDAN UYDURULMUŞ HİKAYELERDİR.BÜTÜN AKILLI İNSANLARIN NEDEN ATEİST,KAFASINI KUMA GÖMENLERİN NEDEN TANRISAL İNANÇDA OLDUĞU ORTADA.İŞTE SİZE BASİT BİR SALYA SÜMÜK FETÖ ÖRNEĞİ.DİN ÇATISI ALTINDA İNSANLARI KANDIRMIŞ,HİLE YAPMIŞ,ŞANTAJ,LASET,KUMPAS,İFTİRA.YANİ İNSANOĞLUNA ZARAR VERECEK HERŞEY VAR.BÜTÜN TARİKAT CEMAAT V.S. YASKLANMALI.HERŞEY DEVLET ELİYLE YAPILMALI.
bunun haberine türk milleti olarak ihtiyacımız yok eyyy mynet..
Zır cahil sümüklü meczup bir şey daha zırvalamış..müridlerinin ocağını söndürdü hala bu çomara inanan var..kimbilir neler içirdi bu hain beyinsizlere..
şu adamı hiç sevmedim bunun ve bunun gibilerin arkasından gidenleri de kafalarında bir noksanlık olduğunu düşünmüşümdür ahiret kılavuzumuz peygamber efendimiz dünya kılavuzumuz mustafa kemal atatürk .....
yanlış.bence 2185.
bunun arkasından giden koyunlar gerçekten salak ve ötesi onunla beraber cehenneme koşuyorlar
KIYAMETİN NE ZAMAN KOPACAĞI ÖNEMLİ DEĞİLDİR ÇÜNKÜ BİR KİŞİ ÖLDÜĞÜ GÜN KIYAMETİ KOPMUŞ DEMEKTİR...
kıyametin ne zaman kopacağını söyleyeceğine ya kendisi ne zaman geberecek onu söylesin
Senin allaha inancın yok feytullah mısın nesin tövbe estafurullah günaha giriyorum senin yüzünden.
Nerenizden uyduruyorsunuz bunları. Gülen'in öyle birşey demeyeceğiniz herkes biliyor. Sırf paçayı yırtmak için uyduruyorlar ve sizde haber olun diye yapıyorsunuz zaten. Daha doğrusu at gözlüğü takmış olanların inanması için zaten haber.Yani AKP'nin devamı için yapılan gündemde tutma haberleri bunlar.
doğru bir itikat bu şeyi çözer Peygamber dahil hiç bir kimse kıyamet için tarih veremez gülen o zaman hayatta olmayacak diğer bir şey daha var veliler gelecekten haber veren kahin değildir. geleceği keşif ve keramet ile olabilir bu ise ehli haricine söylenemez evliyalar KUL onlarda hata yapar ama hatasını düzeltir asla devlete millete ihanet etmez sünnet olan evlilik sakal asa bir şahısta yok ise peygamber vekili kamil mürşit asla olamaz kaldı ki fetö asla veli değildir bedduası kendini boğdu kendine inanları hapse koydu ninni söylüyor şimdi kendi çaldı oynadı ye di paraya doymadı
kıyamet gününü peygamber efendimiz bile bilmezken sen nerden biliyorsun demezler mi adama?
kıyamete tam tarıh veren zaten ımansızda buna ınanan varsa artık resmen cehennemlıktır
ulan kiyametin ne zaman kopacagini rabbimiz peygamber efendim8ze söylememis. sen kim oluyon. sizofren.
amerikalılar bu kıyamet haberi uydurma işini pek severler,onlara bakarsan son yüzyılda defalarca kıyamet koptu.bizim ilticacı da hristiyan atmasyonculara benzemiş.
kendi kıyameti için tarih vermiştir onun bunun çocuğu
yine yalan haber
Sevgili peygamberimiz bile kıyametin tarihini açıklamamışken bu şahsiyetsizin net tarih vermesi haddine mi düşmüş? Biraz kafasını çalıştıran bu adamın gerçek bir haşhaşi olduğunu 3.bin yıldaki ortadoğuyu hristiyanlaştırma projesini olduğunu vatikanda el öptüğünde anlayabilirdi. BEYLER BİRAZ DÜŞÜNENLER İÇİN RABBİM BİR ÇOK ÖĞÜTLER VERİR.. O ÖĞÜTLERE SIĞINALIM..
daha dünyanın ölmesine 1 milyar yıl var yakın zamanı sallamış fetö
hepiniz ordaydınız bee..
MY NET GİBİ HABER SİTESİ OLDUĞU MÜDDETÇE ..KIYAMET YAKIN REKLAMINA DEVAM ET fetonun SİLİNECEKSİNİZ ORTADAN ÇÜNKÜ AZİMLİ KARARLI İNANÇLI İNSANLAR ÇOĞUNLUKLAR LAPA LAP YAĞIYOR...SİZDE GELECEKSİNİZ...AMA KAPININ DİBİNDE OTURACAKSINIZ
Şu sümüklüden ne bekliyorsunuz çöpe atın gitsin
2186 yani 21. sure 86 ayet. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. yani sizler seçilmiş insanlarsınız. korkmayın yolunuz doğru ama bu zat işi sulandırmış. yada anlayamamış
İnanmak aptalların işidir.Duyuyoruz hep inandım ve aldandım .Bütün dinler de aynı.Ya Elçiler,Maşallah babadan oğula devam etmiş.zamanla güçlü harekete geçip ben de varım demiş.Hepsi bu.
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